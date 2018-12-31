Скачать
Понедельник, 31.12.2018
США официально покидают ЮНЕСКО
США официально покидают ЮНЕСКО
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Ахметов рассказал о целях и планах Шахтера на 2019 год
Ахметов рассказал о целях и планах Шахтера на 2019 год
Google подготовил дудл в канун Нового года
Google подготовил дудл в канун Нового года

Израиль закупил украинские радары "Кольчуга-М"

Израиль закупил украинские радары &quot;Кольчуга-М&quot;
10:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Википедия

Новости Бизнеса: Украинская станция радиотехнической разведки "Кольчуга-М" значительно превосходит даже американские системы "AWACS".

Украина поставила на вооружение Израиля мобильную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга-М". Подтверждения этой информации официальными лицами Израиля или военными к настоящему моменту нет.

Израиль получил украинскую автоматизированную станцию пассивной радиотехнической разведки, ключевой задачей которой станет отслеживание наземных и мобильных целей, сообщает сайт defence-blog.com со ссылкой на публикацию ImportGenius.

При помощи украинской станции радиотехнической разведки ВВС Израиля поставят под контроль перемещения иранских баллистических ракет по территории Сирии, а также смогут отследить перемещения мобильных комплексов сирийских ПВО С-300 "Фаворит", которые в настоящий момент представляют наибольшую опасность для израильских ВВС.

Следует уточнить, украинская станция радиотехнической разведки "Кольчуга-М" значительно превосходит даже американские системы "AWACS", поскольку дальность обнаружения воздушных целей у неё составляет 800 километров, в то время, как "AWACS" ограничивается дальностью наблюдения в 600 километров.

СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на следующие три года

Никаких официальных комментариев со стороны Израиля на этот счёт пока что не поступало, однако в марте 2018 года действительно сообщалось о том, что между Израилем и Украиной был заключён контракт на покупку станции "Кольчуга".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Израиль, AWACS, Кольчуга-М, Украинские радары.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прикольные смс поздравления с годом Желтой земляной Свиньи 2019, открытки
02 Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Усик получил именной пояс
04 Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
05 Google подготовил дудл в канун Нового года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Израиль закупил украинские радары &quot;Кольчуга-М&quot;
Израиль закупил украинские радары "Кольчуга-М"
Предвыборная кампания в Украине официально началась
Предвыборная кампания в Украине официально началась
Рецепт дня: вкусное оливье на Новый год 2019
Рецепт дня: вкусное оливье на Новый год 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь