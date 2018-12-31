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РФ продлила ограничения на транзит продукции из Украины в Казахстан и Киргизстан

РФ продлила ограничения на транзит продукции из Украины в Казахстан и Киргизстан
20:47 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Президент России Владимир Путин продлил на полгода ограничения на транзит продукции из Украины в Казахстан и Киргизстан.

Россия вновь продлила на полгода ограничения на транзит продукции из Украины в Казахстан и Киргизстан. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 года № 1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации"… изменение, заменив в пункте 4 слова "до 1 января 2019 года" словами "до 1 июля 2019 года", - говорится в документе.

В декабре 2015 года Россия приняла ряд решений, которые ограничивают, а в некоторых сегментах полностью отменяют торговые отношения с Украиной. Среди таких решений - приостановление Россией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ.

РФ вводит эмбарго на ряд продукции из Украины

Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. 2 января Украина ввела зеркальные торговые меры, а именно - импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5% до 19%. Часть сборов имеет переходный период в 3-5 лет. С 1 января 2016 года Россия полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории.

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Казахстан, РФ, Транзит, Киргизстан, Продление запрета, Продукция из Украины.
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