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В Украине выросла минимальная зарплата
В Украине выросла минимальная зарплата
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В Украине выросла минимальная зарплата

В Украине выросла минимальная зарплата
07:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: С 1 января минимальная заработная плата выросла до 4173 грн в месяц с 3723 грн.

Минимальная заработная плата в Украине с 1 января повышена до 4173 грн в месяц, или до 25,13 грн в почасовом размере.

Соответствующие цифры содержатся в госбюджете на 2019 год. Прожиточный минимум на одного человека в месяц в 2019 году с 1 января составит 1853 грн, с 1 июля - 1936 грн, с 1 декабря - 2027 грн.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 грн с 3200 грн. Согласно госбюджету на 2018 год, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2018 года составлял 1700 гривень, с 1 июля - 1777 гривень, с 1 декабря - 1853 гривни.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2018 года увеличилась по сравнению с октябрем прошлого года на 24,9% - до 9218 грн.

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Справка. Верховная Рада в шесть утра 23 ноября приняла госбюджет Украины на 2019 год с предельным объемом дефицита на уровне 89,989 млрд грн, или 2,3% ВВП, доработанный и утвержденный Кабинетом министров ко второму чтению. За принятие соответствующего законопроекта №9000 с учетом предложений Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета во втором чтении проголосовали 239 народных депутатов и в целом - 240 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов. В основе утвержденного бюджета макроэкономический прогноз с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

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Зарплата, Прожиточный минимум, Минимальная заработная плата, Минималка.
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