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Повышение пенсий с 1 января: кому и на сколько повысят

Повышение пенсий с 1 января: кому и на сколько повысят
08:26 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В Украине с 1 января 2019 года будут повышены пенсии для 2 млн человек.

В Украине с 1 января 2019 года перерасчет пенсий проведут для 2 млн человек, в том числе, военных пенсионеров, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"С 1 января для военных пенсионеров будет сделан очередной перерасчет пенсии. Также С 1 января стартует пенсионная программа перерасчета пенсий, которая будет касаться лиц, которым исполнилось 65 лет и они имеют трудовой стаж 35 лет - для мужчин, 30 лет - для женщин. Это примерно 2 млн пенсионеров", - сказал вице-премьер-министр Павел Розенко. Розенко также напомнил, что повышение пенсий для других категорий граждан будет осуществлено с 1 марта 2019 года.

Рост минимальной пенсии для остальных категорий пенсионеров в 2019-м запланирован в два этапа: с 1 июля – до 1564 грн и с 1 декабря – до 1638 грн.

Важным новшеством наступившего года для пенсионеров станет также новая схема перерасчета начислений, которая должна заработать с 1 марта.

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Отныне каждый год пенсию будут "осовременивать" по новой формуле: ее повысят на сумму, в которой учтены 50% роста от уровня инфляции и 50% роста средних зарплат в Украине за минувший год.

Кроме того, в 2019 году в Украине продолжится внедрение пенсионной реформы, которая существенно влияет на возраст выхода на пенсию. Начиная с 1 января в 60 лет право на пенсию по возрасту будут иметь лишь те, кто имеет полных 26 лет трудового стажа. Те, чей стаж не дотягивает до этого показателя, однако превышает 16 лет, смогут выходить на пенсию в 63 года.

При этом изменения не коснутся тех, кому по состоянию на 1 января 2019 года осталось 10 лет до пенсии. Со следующего года для назначения пенсии будут использовать средний уровень зарплаты за последние три года.

Минимальный стаж, необходимый для пенсии, будет увеличиваться на 1 год в течение 10 лет, пока не составит 35 лет в 2028 году. Индексация пенсии в последующие два года будет осуществляться по решению парламента, а с 2021 будет происходить автоматически.

С 2019 года в Украине также должны начать внедрение накопительной системы пенсий, однако для этого приняты еще не все законодательные акты.

Напомним, с 1 января минимальная заработная плата выросла до 4173 грн в месяц с 3723 грн.

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Кабмин, Пенсионный фонд, Пенсионеры, Пенсии, Рост минимальной пенсии.
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