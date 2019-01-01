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В первый день нового года мировые цены на нефть выросли

В первый день нового года мировые цены на нефть выросли
10:54 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Нефть марки Brent подорожала на 1,11%, а цена на сорт WTI в Нью-Йорке поднялась на $0,18%.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте во вторник утром выросли в цене до 53,80 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 9:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,11%. При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 45,41 доллара за баррель, прибавив 0,18%. Добавим, члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что на нефтяном рынке продолжилось стремительное падение – стоимость нефти марки Brent 24 декабря снизилась до $50,7 за баррель (впервые с 31 августа 2017 года), а цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже 45 долларов за баррель (впервые с июля 2017 года).

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Все по теме:

Нефть, WTI, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
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