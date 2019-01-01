В Украине с сегодняшнего дня подорожало отопление

Новости Бизнеса: В Украине новые тарифы на отопление и горячую воду вступили в силу с 1 января.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 10 декабря 2018 года повысила для населения тарифы на отопление 18 теплокоммунэнерго с 1 января 2019 года в среднем на 16,6% в связи с повышением стоимости газа для нужд населения.

"Рост цены природного газа с учетом тарифов на транспортировку и распределение природного газа на 22,8% привел к росту тарифов на тепловую энергию для населения на 16,6%, и средневзвешенный тариф составил 1253,5 грн за 1 Гкал", - сказала руководитель профильного управления НКРЭКУ Светлана Черных.

Она добавила, что 86,6% в тарифе на тепло приходится на стоимость топлива. 11 декабря НКРЭКУ повысила для населения тарифы на отопление 6 теплокоммунэнерго с 1 января 2019 года в среднем на 10%-21% в связи с повышением стоимости газа. Новые тарифы в силу с 1 января 2019 года.

В частности, тариф "Киевтеплоэнерго" на производство тепла для жителей Киева вырос на 22,7%. Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8%. Однако для бюджетных организаций тариф снижен на 17,1%, для других на 17,1%.

Как сообщалось, 19 октября 2018 года Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).