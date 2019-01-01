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Какая стоимость продуктов по состоянию на 1 января 2019 года

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Какая стоимость продуктов по состоянию на 1 января 2019 года
15:47 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 25 декабря по 1 января позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия немного выросли:

Средняя цена на батон была - 14.25 грн. На этой неделе цена - 14.30 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 17.10 грн. На этой неделе цена 18.17 грн.

Цена на белый хлеб была 15.25. На этой неделе цена - 16.05 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 9.60 грн. Цена на этой неделе - 9. 65 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного выросли:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 23.35 грн. На этой неделе молоко можно купить за 25.76 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 26.40 грн. На этой неделе цена - 39.68 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 31.25 грн. Цена на этой неделе 27,55 грн.

Цена за творог (300 г) была 22.56 грн. На этой неделе цена -  42.33 грн.

Мясо:

Стоимость мяса на этой наделе немного выросли:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 125.50 грн. Цена на этой неделе - 129.44 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 100.25 грн. Новая цена - 101.24 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 113.60 грн. На этой неделе цена - 115.50 грн.

Крупы:

Цены на крупы немного упали:

Цена за 1 килограмм гречки была - 24.60 грн. Новая цена - 17,00 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 28.05 грн. На этой неделе цена - 26.55 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15.90 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 14,65 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 19.05 грн. Новая цена - 13,79 грн.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 28.05 грн. Цена на этой неделе - 30.27 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 37.15 грн. На этой неделе цена - 35.23 грн.

За соль (1,5 кг) требовали - 9.60 грн. На этой неделе - 9.33 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 16.25 грн. На этой неделе цена - 14.60 грн.

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