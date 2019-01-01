Порошенко: Благодаря реформам инвесторы мирового масштаба пришли в Украину

Украина в 2018 году привлекла крупные инвестиции в экономику в результате имплементации реформ.
Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.
"В 2018 году Украина привлекла крупные инвестиции в экономику: в сферу возобновляемой энергетики - от норвежских инвесторов, в аграрный сектор - от компании из Саудовской Аравии, в сферу розничной торговли - от шведских брендов H&M и IKEA. В Украину пришла авиакомпания Ryanair и вернулся лоукостер Wizz Air. 20 локомотивов General Electric уже прибыли в Украину", - сказал Порошенко.
По убеждению Президента, приход игроков мирового масштаба в Украину - это результат имплементации реформ и яркое свидетельство доверия к Украине со стороны мировых инвесторов.