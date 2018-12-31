Порошенко подбил итоги уходящего года

Новости Украины: 2018-й стал чрезвычайно важным для Украины, заявил Петр Порошенко.

Уходящий год стал для Украины чрезвычайно важным, и одним из самых главных событий 2018 года является создание в государстве поместной церкви.

На этом подчеркнул Президент Петр Порошенко в заметке на Facebook.

"2018-й год стал для Украины чрезвычайно важным и насыщенным событиями. В частности, была создана единая поместная Православная церковь Украины, мы продолжили укреплять нашу армию и укреплять международную поддержку Украины, лозунг «Слава Украине!» стал официальным приветствием наших военных", - написал глава государства.

Однако самое главное, по его словам, то, что мы выстояли и стали сильнее, несмотря на коварные планы и действия страны-агрессора.

"Горжусь, что вместе с вами стал участником этих исторических событий", - подчеркнул Президент.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством.