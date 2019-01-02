В первые дни нового года "черное золото" продолжает дешеветь

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В первые дни нового года &quot;черное золото&quot; продолжает дешеветь
12:42 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Мировые цены на нефть эталонных марок снижаются в третий рабочий день недели.

Цены на нефть 2 января снижаются из-за роста производства сырья в США. 

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Баррель мартовской нефти Brent торговался по 53,09 (-1,9%). Баррель февральской нефти WTI предлагался по 44,84 доллара (-2,1%). Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне 54,12 доллара и 45,8 доллара соответственно.

Падение цен на нефть обусловлено опасениями избытка предложения на фоне роста производства сырья в США и негативными прогнозами относительно роста мировой экономики, отмечают участники рынка.

Сильнейшим фактором давления на мировые рынки остается торговая война между Соединенными Штатами и Китаем. Азиатский регион остается крупнейшим потребителем нефти, однако замедление мировой экономики, скорее всего, приведет к снижению спроса на нефть.

В первый день нового года мировые цены на нефть выросли

Цены на нефть завершили 2018 год снижением впервые с 2015 года.

По состоянию на 11:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 53,08 доллара за баррель.

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Нефть, ОПЕК, Добыча нефти, Цены на нефть.
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