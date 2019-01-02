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Украина начала применять конвенцию Пан-Евро-Мед

Украина начала применять конвенцию Пан-Евро-Мед
13:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: В двусторонней торговле между Украиной и ЕС начали применяться положения конвенции Пан-Евро-Мед.

С 1 января 2019 года между Украиной и Европейским Союзом начато применение положений Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференционных правилах (Пан-Евро-Мед), сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) на своем сайте.

"Что такое Пан-Евро-Мед? Это инструмент, который устанавливает идентичные правила происхождения товаров, применяемые в рамках соглашений о свободной торговле между ее договаривающимися сторонами", - напоминают в пресс-службе МЭРТ на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

В министерстве отмечают, что в будущем применение Пан-Евро-Мед увеличит выгоды для национальных экспортеров путем открытия дополнительных возможностей для украинских производителей: они смогут использовать принцип диагональной кумуляции происхождения товаров, который применяется между участниками Конвенции при условии существования между ними режимов свободной торговли.

Сейчас участниками конвенции являются 25 сторон, а именно: ЕС, страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Косово, Македония, Марокко, Молдова, Палестина, Сербия, Сирия, Тунис, Турция, Украина, Фарерские острова и Черногория.

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"На практике применения положений конвенции Пан-Евро-Мед означает, что украинский производитель сможет закупать сырье или комплектующие у одной из участвующих сторон Конвенции, а готовую продукцию экспортировать в другую участницу конвенции без уплаты пошлины, или по заниженной ставке пошлины. Это будет способствовать открытию новых производственных мощностей, большему использованию производственного потенциала, привлечению в региональные и международные цепи создания добавленной стоимости", - подчеркнули в МЭРТ.

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Экспорт, ЕС, Импорт, МЭРТ, Пан-Евро-Мед.
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