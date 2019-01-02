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С 1 января выросли тарифы на фиксированную телефонную связь

С 1 января выросли тарифы на фиксированную телефонную связь
14:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Для населения в городах повышение составляет 9%, для жителей сел тариф повысится на 18,7%.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), повысила тарифы на фиксированную телефонную связь в Украине с 1 января 2019 года.

Об этом говорится в решении НКРСИ от 18 сентября 2018 года №488 «Об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги и признании утратившим силу решения НКРСИ от 28 ноября 2017 №606».

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В сентябре комиссия утвердила двухэтапное повышение цен на фиксированную телефонную связь.

Согласно информации крупнейшего украинского оператора фиксированной связи «Укртелеком», с ноября 2018 года на 17% вырос тариф для населения в городе (от 3-7 грн), а в селах - на 18,8% (3-7 грн).

С начала 2019 года - для населения и юридических лиц в городах повышение составляет 9% (от 2 до 5 грн), для сельских юридических лиц - 12% (3-6 грн), для бюджетных учреждений - 14,7% (3-7 грн), для сельского населения тариф повысится на 18,7% (4-9 грн в зависимости от типа подключения (отдельная линия, спаренная, почасовой или без почасовой тарификации и т.п.)

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Укртелеком, Телефонная связь, Телефон, НКРСИ, Стационарная связь.
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