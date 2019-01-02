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Торговля с ЕС: Порошенко обозначил приоритеты на 2019 год

Торговля с ЕС: Порошенко обозначил приоритеты на 2019 год
15:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Петр Порошенко обозначил приоритеты Украины в развитии торговли с ЕС.

Украинские власти уже наметили ряд приоритетных направлений в развитии торговли с Европейским Союзом, среди которых адаптация украинского законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер и усиленное таможенное сотрудничество, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Наши следующие приоритеты в развитии торговли с ЕС - это усиленное таможенное сотрудничество, заключение Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, адаптация законодательства в сфере санитарных и фитосанитарных мер", - напсал П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду днем.

Он также отметил, что после того, как три года назад начала действовать углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли Украина-ЕС, начался процесс полномасштабной экономической интеграции Украинского государства в общий европейский рынок.

"За время действия ЗСТ объем нашей торговли с Евросоюзом вырос на 40%. Доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%. Качественно изменилась структура украинского экспорта в сторону продукции с добавленной стоимостью, доля которой составила 43% экспорта в ЕС", - написал П.Порошенко.

Украина начала применять конвенцию Пан-Евро-Мед

В этом контексте президент отметил, что 1 января 2019г ЗСТ Украины с ЕС получила "новый мощный импульс" вследствие начала применения положений Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференционных правилах (Пан-Евро-Мед).

Кроме этого, добавил он, свободная торговля с Евросоюзом стала толчком к проведению и завершению переговоров о ЗСТ с другими крупными торговыми государствами мира, такими как Канада, Израиль, Турция.

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Украина, ЕС, Петр Порошенко, Торговля с ЕС.
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