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Экспорт агропродукции побил рекорды и достиг почти $18 млрд

Экспорт агропродукции побил рекорды и достиг почти $18 млрд
16:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Экспорт агропродукции из Украины за 11 мес.-2018 превысил $17 млрд.

Экспорт агропродукции из Украины по итогам января-ноября 2018 года составил $17,02 млрд, что почти на 4%, или $621,4 млн, больше, чем за 11 мес.-2017, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"В 2017 году экспорт отечественной аграрной и пищевой продукции продемонстрировал рекордные результаты и достиг почти $18 млрд. В 2018 году есть все основания ожидать лучших показателей", – цитирует пресс-служба замминистра аграрной политики по вопросам европейской интеграции Ольгу Трофимцеву.

По данным министерства, среди экспортируемых товаров наибольшие доли приходятся на масло (23,4%), кукурузу (17,63%), пшеницу (16,35%) и семена рапса (5,75%).

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Согласно сообщению ведомства, экспорт продукции растениеводства вырос на $489,1 млн, до $15,7 млрд, животноводства – на $132,3 млн, до $1,3 млрд.

"Региональная структура аграрного и пищевого экспорта осталась стабильной: крупнейшим рынком для нас были страны Азии, куда было экспортировано отечественной продукции на $7,3 за 11 месяцев 2018 года. Второе место занимают страны Европейского Союза – $5,6 млрд. Третье место - по странам Африки с результатом экспорта $2,2 млрд", - отметила О.Трофимцева.

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Минагрополитики, Агропродукция, Аграрии.
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