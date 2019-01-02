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Вторичная медпомощь за счет бюджета: Минздрав определил тарифы

Вторичная медпомощь за счет бюджета: Минздрав определил тарифы
16:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Минздрав Украины представил проект тарифов на амбулаторно-поликлиническую медпомощь за счет госбюджета.

Министерство здравоохранения обнародовало проект тарифов на амбулаторно-поликлиническую вторичную (специализированную) медпомощь, которые будут оплачиваться за счет госбюджета Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Согласно проекту постановления правительства, размещенному на сайте Минздрава о порядке проведения пилотного проекта по реализации госгарантий медобслуживания населения по программе медицинских гарантий для амбулаторно-поликлинической вторичной (специализированной) помощи, стоимость пилотных услуг по лабораторным исследованиям, которые будут оплачиваться за счет госбюджета, составляет 29-120 грн, стоимость инструментальных исследований составляет 82-134 грн за рентгенографические исследования, 84-106 грн за некоторые виды сонографических исследований (УЗИ), 195-1975 грн за эндоскопии и интервенции, в том числе пункции и биопсии.

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Кроме того, проект предлагает установить тариф на проведение ряда дополнительных исследований, в том числе 86 грн за УЗИ молочной железы, 106 грн – за сонорафию нижних конечностей с доплерографией, 109 грн – за маммографию, 259 грн – за холтеровский мониторинг ЭКГ.

Проект предусматривает, что за счет бюджетных средств будут оплачиваться медуслуги, оказанные по направлению врача первичного звена, с которым подписана декларация.

При этом запись о таком направлении должна быть занесена в электронную систему eHealth.

В пилотном проекте смогут принять участие медучреждения, имеющие соответвтующие лицензии и заключившие договор с НСЗУ. При этом НСЗУ заключает договоры по данному пилотному проекту с коммунальными медучреждениями при условии, что такие договоры одновременно заключат не менее половины медучреждений, находящихся в собственности или управлении соответствующей территориальной громады.

Кроме того, проект постановления предусматривает, что договор НСЗУ с медучреждением будет заключаться на оказание пилотных услуг по одной или нескольким группам, в то же время, договоры на оказание медуслуг для групп "лабораторные исследования", подгрупп "рентгенография" и сонографичесские исследования" будут заключаться только на все виды услуг, включенных в данные группы.

Проект предусматривает, что НСЗУ будет выплачивать стоимость оказанных пилотных услуг на основании отчетов медучреждений. При этом медицинские учреждения обязаны вести медицинские записи о всех оказанных пилотных услугах.

При этом проект постановления предусматривает, что медучреждение, которое оказывает пилотную услугу, обязано обеспечить наличие и использование всех лекарственных средств, медизделий и расходных материалов, необходимых для оказания этой медуслуги в соответствии с отраслевыми стандартами. Эти медучреждения не имеют права требовать и получат ь от пациентов оплату за пилотные услуги, которые они оказывают согласно договору с НСЗУ.

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Украина, Минздрав, НСЗУ, Вторичная помощь.
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