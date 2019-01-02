Низкие поступления от приватизации в декабре замещались займами

Новости Бизнеса: Низкие поступления от приватизации вынудили Кабмин пойти на дополнительные внутренние заимствования в декабре.

Кабинет министров Украины в декабре 2018 года вынужден был пойти на дополнительные внутренние заимствования из-за чрезвычайно низких поступлений от приватизации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Вследствие чрезвычайно низких поступлений от приватизации в сумме 0,3 млрд грн правительство в декабре приняло решение об их замещении дополнительным объемом внутренних заимствований. Плановые показатели государственных заимствований в общий фонд бюджета в течение года были увеличены с 215 млрд грн до 289 млрд грн», - сказано в сообщении.

В Минфине добавили, что фактически государственные заимствования по общему фонду поступили на сумму около 277 млрд грн в гривневом эквиваленте, или 96% от уточненного плана. Внешние заимствования составили 103 млрд грн, а внутренние – 174 млрд грн.

Как сообщалось, госбюджет Украины на 2018 год предусматривал доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита - на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

В декабре премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что поступления от продажи объектов малой приватизации в 2018 году составили почти 456 млн грн.