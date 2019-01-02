Скачать
Среда, 02.01.2019
Низкие поступления от приватизации в декабре замещались займами
Низкие поступления от приватизации в декабре замещались займами
Трамп вновь заговорил о встрече с Ким Чен Ыном
Трамп вновь заговорил о встрече с Ким Чен Ыном
Анатолий Ломаченко номинирован на звание лучшего тренера по версии WBC
Анатолий Ломаченко номинирован на звание лучшего тренера по версии WBC
Добрые стихи и открытки с Рождеством Христовым 2019 для близких и друзей
Добрые стихи и открытки с Рождеством Христовым 2019 для близких и друзей

Низкие поступления от приватизации в декабре замещались займами

Низкие поступления от приватизации в декабре замещались займами
21:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Низкие поступления от приватизации вынудили Кабмин пойти на дополнительные внутренние заимствования в декабре.

Кабинет министров Украины в декабре 2018 года вынужден был пойти на дополнительные внутренние заимствования из-за чрезвычайно низких поступлений от приватизации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Вследствие чрезвычайно низких поступлений от приватизации в сумме 0,3 млрд грн правительство в декабре приняло решение об их замещении дополнительным объемом внутренних заимствований. Плановые показатели государственных заимствований в общий фонд бюджета в течение года были увеличены с 215 млрд грн до 289 млрд грн», - сказано в сообщении.

Госбюджет Украины недополучил более 8 млрд грн налогов

В Минфине добавили, что фактически государственные заимствования по общему фонду поступили на сумму около 277 млрд грн в гривневом эквиваленте, или 96% от уточненного плана. Внешние заимствования составили 103 млрд грн, а внутренние – 174 млрд грн.

Как сообщалось, госбюджет Украины на 2018 год предусматривал доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита - на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

Украина вошла в 2019 год с остатками на счетах в гривне и валюте

В декабре премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что поступления от продажи объектов малой приватизации в 2018 году составили почти 456 млн грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приватизация, Кабмин, Минфин, Поступления.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Истребители и штурмовики: ВСУ получили 50 самолетов и вертолетов
02 В Украину идет новый опасный циклон: в каких регионах ухудшится погода
03 Вступили в силу новые правила обмена валюты
04 "Лысый" из Квартала 95 обрадовал фанатов семейным снимком
05 Новогодние тренды в маникюре 2019: будь стильной!
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В первые дни нового года &quot;черное золото&quot; продолжает дешеветь
В первые дни нового года "черное золото" продолжает дешеветь
В Украину идет новый опасный циклон: в каких регионах ухудшится погода
Метель и гололед: в Украине ухудшится погода
Украина снизила импорт газа
Украина снизила импорт газа
В возрасте 63 лет умер известный российский артист Крис Кельми
В возрасте 63 лет умер известный российский артист Крис Кельми
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь