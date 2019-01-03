В Украине активно оформляют "евробляхи" по новым правилам

Новости Бизнеса: Украинцы оформили 16,5 тыс. авто на еврономерах по новым правилам.

Государственная фискальная служба (ГФС) отчиталась о таможенном оформлении 16,5 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией с 25 ноября 2018 года, когда вступили в силу новые правила, по 2 января 2019 года.

Как указало ведомство на сайте, из них почти 14 тыс. автомобилей пребывали на таможенной территории с нарушениями таможенного законодательства, за что их собственники уплатили по 8,5 тыс. грн на общую сумму почти 119 млн грн.

"Наиболее активно граждане оформляли транспортные средства в Киеве – 3037 автомобилей, Волынской – 2642, Черновицкой – 2058 и Закарпатской областях – 1137", – отметили в ГФС.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. При этом владельцам авто на еврономерах (т.н. "евроблях") установлена льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) для растаможки в течение 90 календарных дней.