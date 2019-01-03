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В 8 городах обновят общественный транспорт за кредиты ЕИБ и ЕБРР

В 8 городах обновят общественный транспорт за кредиты ЕИБ и ЕБРР
18:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КГГА

Новости Бизнеса: В 2019 году планируется обновить 436 единиц городского пассажирского транспорта в восьми городах страны.

В 2019 году планируется обновить 436 единиц городского пассажирского транспорта в восьми городах страны, а также 35 вагонов метрополитена и фуникулер за кредитные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в Харькове в 2019 году планируется обновить 35 вагонов метрополитена и 61 троллейбус.

В Сумах планируется обновить 22 троллейбуса, а в Чернигове – 40 троллейбусов.

Во Львове планируется обновить 10 трамваев и 100 автобусов.

В Луцке планируется обновить 30 троллейбусов, в Одессе – 29 трамваев, а в Тернополе – 15 автобусов.

В Киеве за кредитные средства обновят 17 троллейбусов и 112 автобусов, а также проведут реконструкцию фуникулера.

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Как сообщалось, Мининфраструктуры совместно с Минфином и органами местного самоуправления (11 городов) осуществляет реализацию проекта ЕИБ «Городской общественный транспорт Украины». Основными целями проекта является реализация проектов в городах Украины, направленных на развитие экологически чистого и социально значимого транспорта, предусматривающие меры по обновлению парка автобусов, трамваев, троллейбусов, вагонов метрополитена, строительства и реконструкции трамвайных и троллейбусных линий, фуникулера, замену тяговых подстанций, внедрение современных систем оплаты проезда и информационных систем за счет привлеченных кредитных средств ЕИБ и ЕБРР. Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 400 млн евро. Соглашение с Европейским инвестиционным банком о предоставлении кредита в размере 200 млн евро и сроком до 22 лет со льготным периодом до 5 лет было подписано 11 ноября 2016 года. Источником софинансирования проекта будут привлеченные средства Европейского банка реконструкции и развития и/или средства местных бюджетов.

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ЕИБ, Транспорт, Мининфраструктуры, ЕБРР.
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