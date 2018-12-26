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В Киеве отложили запуск электронного билета

В Киеве отложили запуск электронного билета
16:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Київпастранс

Новости Украины: Презентацию единого электронного билета, запланированную на 26 декабря, перенесли.

Киевская городская государственная администрация перенесла презентацию Автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева (АСОП). Об этом сообщает сайт КГГА.

В частности, в мэрии сообщили, что презентацию системы отложили по техническим причинам. О времени и дате проведения презентации в КГГА обещают сообщить позже.

Как известно, 22 декабря заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Дмитрий Давтян, сообщил, что с этой недели в Киеве начнут продавать пластиковые электронные карточки и билеты с QR-кодом, которыми пассажиры смогут воспользоваться для оплаты проезда в общественном транспорте.

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26 декабря было запланировано презентацию электронного билета. В частности, во время презентации должны были объявить о запуске системы и предоставить разъяснения в отношении работы е-билета в общественном транспорте.

Как сообщалось, с 1 ноября в столице началось тестирование работы электронного билета для проезда в общественном транспорте.

Приобрести карточки можно будет в кассах метрополитена, Киевпастранса, муниципальных и коммерческих киосках (Союзпечать, Туринфо, Т-Киоск).

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Киев, Транспорт, КГГА, Электронный билет.
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