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Европейские цены на газ могут упасть в 2019 году

Европейские цены на газ могут упасть в 2019 году
18:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Цены на газ в Европе в 2019г могут снизиться впервые за 4 года в связи с мягкой зимой и некоторыми другими факторами.

Европейские цены на газ могут упасть в 2019 году впервые за четыре года на фоне мягкой зимы, роста поставок СПГ и предложения из России.

Цены могут снизиться до $5,5 за 1 млн британских тепловых единиц (btu), если зима в Северном полушарии останется мягкой, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз Wood Mackenzie.

"Вопрос в том, сколько газа Россия поставит на европейские рынки, - это будет ключевым фактором, - цитирует агентство слова директора по исследованиям рынка газа в Европе WoodMac Мюррея Дугласа. - Россия заявляла, что хочет сохранить объем поставок. Это может привести к ценовому коллапсу в летние месяцы, когда мы увидим большой объем предложения СПГ".

Рост предложения СПГ, как ожидается, будет опережать увеличение спроса в Азии, что подстегнет поставки в Северо-Западную Европу со II квартала.

Украина снизила импорт газа

По прогнозу Morgan Stanley, Европа нарастит импорт СПГ на 14%, до 56 млрд кубометров. Россия может следовать первоначальному плану, сфокусировавшись на доле рынка, или же она может попытаться защитить цены, сдерживая экспорт.

В Великобритании цена на газ составила $7,88 за 1 млн btu в 2018 году. В Нидерландах контрактная цена, согласно медианному прогнозу семи опрошенных агентством аналитиков, составит 22 евро за мегаватт-час ($7,35 за 1 млн btu) в 2019 году. Это несколько ниже средней цены 2018 года (22,28 евро) и заметно ниже годового пика (более 29 евро).

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Газ, ЕС, РФ, Цены на газ, Газ в ЕС.
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