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Четверг, 03.01.2019
МЭРТ в 2018 году привлекло на 50% больше международной технической помощи
МЭРТ в 2018 году привлекло на 50% больше международной технической помощи
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МЭРТ в 2018 году привлекло на 50% больше международной технической помощи

МЭРТ в 2018 году привлекло на 50% больше международной технической помощи
21:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса: МЭРТ Украины привлекло почти $1млрд международной технической помощи в 2018г.

В 2018 году Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины привлекло $953,2млн международной технической помощи, что на 50% больше, чем по результатам 2017 года.

"Эти средства пойдут на реализацию 264 новых проектов, которые заложены в среднесрочный План действий правительства", - сообщает пресс-служба министерства на странице МЭРТ в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Также, добавляют в пресс-службе, Минэкономразвития удалось привлечь от организаций системы ООН на период 2018 – 2022гг $ 675млн.

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"Эти средства пойдут на реализацию проектов в сферах: устойчивого экономического развития, окружающей среды и занятости, для обеспечения равного доступа к качественным и инклюзивным услугам и социальной защиты и прочее", - рассказали в министерстве.

Помимо этого Европейский Союз на 2019-2024гг выделил финансовую помощь Украине в размере EUR 272,5млн. Из них EUR 104млн - на поддержку энергоэффективности, EUR 55,5тыс. - на поддержку государственного управления финансами для Украины, EUR 37 млн - на повышение потенциала органов государственной власти Украины по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, EUR 58млн - на повышение эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в Украине.

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Правительство США предоставило Украине $78 млн дополнительной технической помощи.

"Страны и организации, оказывающие наибольшее помощь Украине: ЕС, США, ФРГ, Норвегия, UNOPS (Управления ООН по обслуживанию проектов – ИФ), ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, ООН и другие", - добавили в МЭРТ.

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Минэкономразвития, МЭРТ, Техническая помощь.
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