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Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть перешли к росту
09:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Цены на нефть растут пятую сессию подряд, Brent подорожала до $56,11 за баррель.

 Цены на нефть растут в пятницу пятую сессию подряд на сигналах снижения добычи государствами ОПЕК.

Нервозность на рынке, однако, сохраняется в связи с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом, а также продолжающегося роста запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $56,11 за баррель, что на $0,16 (0,29%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $1,04 (1,89%) - до $55,95 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,24 (0,51%) - до $47,33 за баррель. По итогам торгов 3 января контракт вырос в цене на $0,55 (1,18%) - до $47,09 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 7,5%, максимальными темпами с апреля, WTI выросла в цене на 4,3%, самыми высокими темпами с июня.

Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину почти за два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с.

Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн б/с по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", - отмечает сырьевой трейдер NH Investment & Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

"Тем не менее, подъем цен на нефть, отмеченный в четверг, несмотря на падение фондового рынка, является благоприятным сигналом", - говорит эксперт.

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Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным в четверг, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам шестой недели подряд - на 483 тыс. баррелей.

В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,46 млн баррелей, запасы бензина - подскочили на 8 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные о запасах нефти в США за минувшую неделю будут обнародованы министерством энергетики в пятницу.

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Нефть, ОПЕК, Brent, Цены на нефть.
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