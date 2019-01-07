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В Украине на треть нарастили мощности биогазовых установок

В Украине на треть нарастили мощности биогазовых установок
11:09 Сегодня Телеграф epravda.com.ua Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Биогазовые мощности в Украине выросли на треть по итогам 2018 года.

За 2018 год биогазовые мощности в Украине выросли на треть: с 34 МВт (21 установка) на конец 2017 года до 46 МВт (33 установки) на конец 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Как отмечается, особенно перспективным является производство биогаза из мусора. В Украине ежегодно образуется около 10 млн тонн отходов и насчитывается почти 5,5 тысяч свалок.

"С одного полигона, где собрано более 1 млн тонн мусора, можно добыть около 3 млн кубометров в год свалочного газа, который содержит около 50% чистого биометана", - заявили в пресс-службе.

В 2018 году Украина заняла 3-е место по урожаю орехов

"На сегодняшний день на свалках уже работают 20 биогазовых установок общей мощностью 18 МВт", - говорится в сообщении.

"Сейчас выявлены возможности для установления биогазовых установок мощностью 14 МВт на сумму около 20 млн евро", - сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Например, добавляет он, на Днепровском городском полигоне потенциально можно установить биогазовый комплекс мощностью 3,7 МВт для производства электроэнергии. Прогнозируемый объем инвестиций - 3 млн евро со сроком окупаемости от 3 до 6 лет.

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Украина, Мусор, Госэнергоэффективности, Биогазовые мощности, Биометан.
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