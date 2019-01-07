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Еврокомиссия объявила о дополнительных мерах по защите рынка стали

Еврокомиссия объявила о дополнительных мерах по защите рынка стали
21:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Европейская Комиссия сообщила ВТО о выводах собственного расследования о торговле определенными видами сталелитейных изделий и безопасности европейского рынка.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европейской Комиссии.

«Расследование было начато в марте 2018 года как часть реагирования Европейского Союза на решение США ввести тарифы на стальную продукцию. Оно показало, что импорт стальной продукции в ЕС существенно вырос, и, вероятно, будет увеличиваться в дальнейшем», - говорится в сообщении.

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Еврокомиссия отмечает, что сталелитейная промышленность ЕС еще не в полной мере восстановилась после глобального сталелитейного кризиса. Это все еще отражается на увеличении объемов импорта и на давлении, связанном со снижением цен.

«Предлагаемые меры будут касаться 26 товарных категорий стальной продукции, что должно позволить предупредить торговую интервенцию и сохранить традиционный уровень торговли стальными изделиями на рынке ЕС», - отмечает Европейская Комиссия.

Ограничения будут иметь вид введения тарифных национальных квот, после превышения которых импорт сталелитейных изделий будет облагаться налогом в 25 процентов. Эта система будет подобна той, которая уже существует, с некоторыми коррекциями, которые должны сохранить традиционный торговый баланс. Например, главные страны-поставщики смогут воспользоваться индивидуальными квотами на основе исторических показателей собственного импорта стали.

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После принятия, дополнительные меры по защите рынка стали будут действовать три года, до 16 июля 2021 года. Эти меры могут быть пересмотрены до этого срока, если ситуация на рынке изменится.

Комиссия представила результаты рыночного расследования на рассмотрение стран-членов, принимающих решения о введении новых защитных мер уже в середине января. После принятия Еврокомиссией такие дополнительные меры могут быть применены уже с начала февраля 2019 года.

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Еврокомиссия, ВТО, Европейский союз, Сталь, Рынок стали.
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