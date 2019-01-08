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В Минсоцполитики назвали основную причину низких пенсий

В Минсоцполитики назвали основную причину низких пенсий
15:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Теневой сектор экономики является главной причиной низких пенсий в Украине.

Существование в Украине теневого сектора экономики является главной причиной низких пенсий в стране, говорится в сообщении Министерства социальной политики.

«Эту проблему часто пытаются выдать за демографическую, хотя это является абсолютной неправдой. Именно теневой сектор экономики с незадекларированным трудом и зарплатами в конвертах является главной проблемой низких пенсий», - сказано в сообщении.

При этом в министерстве добавили, что теневой сектор экономики является существенным вызовом для пенсионной системы страны и имеет прямое отрицательное влияние на ее работу, и этот вызов «невозможно преодолеть без участия всего общества».

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Как сообщалось, в начале ноября прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман поручил новоназначенному председателю Пенсионного фонда Евгению Капинусу подготовить ведомство к пересчету пенсий, который планируется провести в марте 2019 года.

С нового года правительство увеличило размер пенсий военным пенсионерам.

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Минсоцполитики, Пенсии, Теневая экономика, Размер пенсий.
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