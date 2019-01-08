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Эксимбанк США принял решение возобновить сотрудничество с Украиной

Эксимбанк США принял решение возобновить сотрудничество с Украиной
21:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса: Эксимбанк Соединенных Штатов Америки принял решение возобновить сотрудничество с Украиной после пятилетнего перерыва.

Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов Америки после пятилетнего перерыва принял решение возобновить свое сотрудничество с Украиной. Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в США на своей официальной странице в сети Facebook.

"Соединенными Штатами пересмотрены риски ведения коммерческой деятельности в Украине с учетом обеспечения макроэкономической стабильности в нашем государстве. Это позволило Эксимбанку США снять ограничения на проведение операций с государственным и частным сектором Украины по программам экспортного кредитования, гарантирования кредитов и экспортного страхования", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в посольстве, это решение позволит увеличить объемы украинского-американской торговли. Кроме того, это стало "дополнительным сигналом инвесторам об улучшении условий ведения бизнеса в Украине".

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В этой связи Посольство Украины в Вашингтоне пообещало продолжить тесное сотрудничество с Эксимбанком США "с целью реализации амбициозных украинско-американских проектов".

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Эксимбанк, Экспортно-импортный банк, Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов Америки, Экспортно-импортный банк США.
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