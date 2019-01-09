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Ситуация на нефтяном рынке: цены на "черное золото" продолжают расти

Ситуация на нефтяном рынке: цены на &quot;черное золото&quot; продолжают расти
10:27 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса: Нефть Brent подорожала до $59,5 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают уверенный рост. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс".

Таким образом, подъем длится уже восьмую сессию подряд, чего не происходило с середины 2017 года, отмечает Dow Jones.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 подорожали на 0,81 доллара (1,38%) - до 59,53 доллара за баррель. На торгах в предыдущий день их цена поднялась на 1,39 доллара (2,42%) и составляла на закрытие 58,72 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром в среду выросли на 0,81 доллара (1,63%) - до 50,59 доллара за баррель.

По итогам прошлой сессии их цена увеличилась на 1,26 доллара (2,6%), завершив день на отметке 49,78 доллара за баррель.

После непродолжительного роста цены на нефть вновь упали

Саудовская Аравия, крупнейший мировой производитель нефти, планирует сократить экспорт примерно до 7,1 млн баррелей в сутки к концу января, что на 800 тыс. б/с ниже уровня ноября, сообщила The Wall Street Journal.

Опасения, что Саудовская Аравия и другие крупные производители нефти создадут избыток предложения на мировом рынке, стали одной из причин обвала цен на нефть в четвертом квартале прошлого года.

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Нефть, ОПЕК, Добыча нефти, Цены на нефть, Цены на "черное золото".
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