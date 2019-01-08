После непродолжительного роста цены на нефть вновь упали

Новости Бизнеса: Brent по состоянию на утро 8 января подешевела до 57,32 долл. за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте во вторник утром упали в цене до 57,32 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,02%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI установилась в цене на уровне 48,52 доллара за баррель.

Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в 2019 году.