После непродолжительного роста цены на нефть вновь упали

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте во вторник утром упали в цене до 57,32 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,02%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI установилась в цене на уровне 48,52 доллара за баррель.
Как сообщал УНН, недавний стремительный рост цен на нефть является одним из факторов, которые повлияют на потребительскую инфляцию в Украине в 2019 году.