Стало известно, когда Украина, ЕС и Россия проведут переговоры по газу

Новости Бизнеса: Зампред ЕК объявил, что министерская трехсторонняя встреча по газу пройдет в Брюсселе 21 января.

Заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу ЕС Марош Шефчович объявил, что второй раунд политических трехсторонних переговоров (ЕС, Украина, Россия) о долгосрочном транзите газа в Европу через Украину состоится 21 января в Брюсселе.

"Рад, что второй раунд политических трехсторонних переговоров с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа в Европу состоится в Брюсселе 21 января. Встреча будет основана на прогрессе, достигнутом во время предыдущих политических и экпертных раундов", - сказал он.

Напомним, что первый раунд газовых переговоров по транзиту газа на уровне министров состоялся 17 июля в Берлине.

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович после их завершения анонсировал переговоры группы экспертов высокого уровня. Среди тем для обсуждения экспертов – вопрос, как имплементация Украиной европейского законодательства должна повлиять на будущий транзитный контракт и механизм тарифообразования, заложенный в нем, а также вопрос выделения из структуры "Нафтогаза Украины" нового оператора ГТС, который и должен стать стороной контракта.

Газовый и транзитный контракты между Украиной и Россией действуют до конца 2019 года.