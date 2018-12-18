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В ЕС надеются на возобновления переговоров по вопросам газа

В ЕС надеются на возобновления переговоров по вопросам газа
13:22 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Также он приветствовал достигнутый Украиной прогресс в создании Фонда энергоэффективности.

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович надеется на возобновление в январе трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией по вопросам газа. Об этом он написал в своем Twitter по итогам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Важно, чтобы трехсторонние газовые переговоры возобновились в январе на политическом уровне", - написал он.

Также он приветствовал достигнутый Украиной прогресс в создании Фонда энергоэффективности.

Как сообщалось, действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

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Все по теме:

Украина, Газпром, ЕС, Россия, РФ, Владимир Гройсман, Марош Шефчович.
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