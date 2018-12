В ЕС надеются на возобновления переговоров по вопросам газа

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович надеется на возобновление в январе трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией по вопросам газа. Об этом он написал в своем Twitter по итогам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Важно, чтобы трехсторонние газовые переговоры возобновились в январе на политическом уровне", - написал он.

Также он приветствовал достигнутый Украиной прогресс в создании Фонда энергоэффективности.

Как сообщалось, действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

#Ukraine's role as a transit country for gas strategic to the EU. It is important that #TrilateralGasTalks at a political level resume in January. With PM @VGroysman on the margins of the 5th Association Council between the EU and Ukraine. pic.twitter.com/LtB1QzJ7VY

— Maroš Šefčovič