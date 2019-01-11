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Пятница, 11.01.2019
По Индексу Биг Мака гривна недооценена на 65,2%
По Индексу Биг Мака гривна недооценена на 65,2%
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По Индексу Биг Мака гривна недооценена на 65,2%

По Индексу Биг Мака гривна недооценена на 65,2%
01:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Гривна является одной из самых недооцененных валют мира,

Согласно Индексу Биг Мака гривна является одной из самых недооцененных валют мира.

Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

"Только всемирно известное издание The Economist обнародовало ежегодный рейтинг Индекса Биг Мака, который сравнивает покупательную способность валют на базе стоимости стандартного Биг Мака.По данным The Economist гривна является одной из самых недооцененных валют мира, ее стоимость недооценена на 65,2%, а реальный курс по покупательной способности должен быть в размере 9,68 грн за долл.", - написал он.

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Гривна, Валюта, Экономика, Деньги, Индекс Биг-Мака.
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