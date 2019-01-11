По Индексу Биг Мака гривна недооценена на 65,2%

Новости Бизнеса: Гривна является одной из самых недооцененных валют мира,

Согласно Индексу Биг Мака гривна является одной из самых недооцененных валют мира.

Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

"Только всемирно известное издание The Economist обнародовало ежегодный рейтинг Индекса Биг Мака, который сравнивает покупательную способность валют на базе стоимости стандартного Биг Мака.По данным The Economist гривна является одной из самых недооцененных валют мира, ее стоимость недооценена на 65,2%, а реальный курс по покупательной способности должен быть в размере 9,68 грн за долл.", - написал он.