"Черное золото" 11 января продолжает расти в цене

Новости Бизнеса: Открытие сегодня торгов нефти зафиксировало продолжение роста цен, сейчас цена барреля составляет 62$.

В пятницу торги на нефть открылись с подорожанием стоимости Brent свыше 62$ за баррель, такой рост наблюдается впервые с 13 декабря 2018 года.

На лондонской бирже ICE Futures к 10:10 кв цены на Brent составили $62,01, что на $0.33 выше вчерашнего уровня на момент закрытия сессии.

На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) цены на нефть WTI подорожали на $0.42, и сейчас за один баррель просят $53,01.

Десятую сессию подряд отмечается рост цен на нефть, что является самым продолжительным для Brent (с сентября 2007) и WTI (с января 2010).

С понедельника нефть Brent подорожала на $7,6, а WTI — на 9,3%, подобный рост может превысить показатели с декабря 2016 года.