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Названы области Украины с самыми высокими ценами на продукты

Названы области Украины с самыми высокими ценами на продукты
13:55 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Самые высокие цены на социальные продукты питания оказались в Киеве, Донецкой и Закарпатской области.

Киев, а также Донецкая и Закарпатская области возглавили рейтинг регионов с самыми высокими ценами на социальные продукты питания.

Об этом сообщил глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"Анализ данных официальной статистики за последний месяц осени показал, что Киев, Донецкая и Закарпатская области имеют самую высокую стоимость социальных продуктов питания. Вместе эти регионы имеют больше половины самых дорогих продуктов из перечня, который мониторится Госстатом", – написал Дорошенко.

Лидером рейтинга с самыми высокими ценами на продукты является Киев, где сразу семь социальных продуктов имеют самую высокую цену среди всех регионов Украины.

Второе место делят Донбасс и Закарпатье с пятью продуктами с высокой стоимостью. Третья позиция у Херсонщины с тремя наименованиями продуктов из социальной корзины.

В Киеве самые высокие цены на белый хлеб из муки высшего сорта – 35,9 грн за килограмм. Для сравнения, средний показатель по Украине – 21,5 грн.

Черный хлеб стоит в Киеве 24,6 грн за килограмм при средней цене – 17,9 грн; килограмм манной крупы – 15,4 грн, по Украине - 13,6 грн; яйца – 28,3 грн за десяток, при среднестатистической – 24,8 грн; сахар –16,8 грн за килограмм, при среднеукраинской – 14,2 грн.

Сало в Киеве можно купить за 120,9 грн, в то время когда по стране среднестатистическая стоимость – 75,7 грн.

В Донецкой области самыми высокими являются следующие позиции: куриная тушка – 61,9 грн за килограмм, а для сравнения – средний показатель по всем регионам – 58,3 грн; вареная колбаса – 100,8 грн, средняя цена – 92,2 грн; свекла – 9,2 грн, по Украине – 8,1 грн; морковь – 13,3 грн, а по стране – 11,1 грн; картофель – 8,7 грн, при среднестатистической – 6,7 грн.

На Закарпатье самыми дорогими являются следующие продукты: пшеничная мука – 12,7 грн, средняя стоимость – 11,2 грн; гречка – 21,2 грн за килограмм, средняя по Украине – 16,6 грн; мороженая рыба – 80,1 грн, среднестатистическая – 72,9 грн; масло подсолнечное – 37,6 грн за литр, средняя по данным Госстата – 35 грн; капуста – 9,6 грн, а по Украине – 7,2 грн.

На Херсонщине самые дорогие: куриное филе – 109,8 грн за килограмм, а средняя цена в стране – 103,5 грн; сметана – 64,1 грн, средняя по официальной статистике – 55,4 грн; лук – 14 грн за килограмм, среднеукраинская – 12,9 грн. Нет максимальных цен в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Какая стоимость продуктов по состоянию на 8 января 2019 года

Тернопольщина является регионом с самыми низкими ценами на треть социальной корзины. В тройке регионов с комфортными ценами также Полтавщина и Днепропетровщина. Год назад рейтинг регионов с самыми низкими ценами был такой: Львовщина, Тернопольщина и Запорожье.

Год назад, в ноябре 2017 года, лидером антирейтинга с семью самыми дорогими продуктами была Донецкая область. Там были самые высокие цены на черный хлеб, муку, гречку, подсолнечное масло, сметану, творог и морковь. Тройка лидеров за год не изменилась: Киев, Донбасс, Закарпатье.

"Необходимо добавить, что жители Донецкой области и Киева имеют и самую высокую среднюю заработную плату в стране. Поэтому высокая цена обусловлена более высоким уровнем платежеспособности", – отметил Дорошенко.

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Цены на продукты, Продукты, Донбасс, Закарпать.
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