В ГФС заявили, что льготный период для евроблях продлевать не будут

Новости Бизнеса: Государственная фискальная служба не планирует продлевать льготный режим таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией после 22 февраля 2019 года

Заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Виктор Кривицкий заявил, что информация о возможном продлении льготного режима таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, не отвечает действительности.

Кривицкий сообщил, что в ходе его рабочей встречи с главой комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Южаниной Н.П было выяснено, что продление льготного периода не планируется.

Кривицкий напомнил, что действие льготного периода завершается 22 февраля 2019 года. Сообщается, что после этой даты собственники авто будут платить за оформление полную ставку акциза.

Более того, с мая 2019 года к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства.

С начала года в зонах таможенного контроля некоторых таможен накопилось значительное количество автомобилей, собственники которых ожидают уплаты установленных государством платежей, завершения процедуры на таможне и в законном русле использовать автомобили.

Быстрому процессу мешают действия некоторых "популистов", которые советуют собственникам автомобилей не спешить с таможенным оформлением, и объясняют это тем, что будет продолжено действие льготного периода, изменен временный порядок таможенного оформления транспортных средств.