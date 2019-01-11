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Бюджет получил уже 1,6 млрд доходов от растаможки авто с еврономерами

Бюджет получил уже 1,6 млрд доходов от растаможки авто с еврономерами
14:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Фискальная служба отчиталась о количестве официально оформленных по новым правилам авто с еврорегистрацией.

В период с 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 на таможнях Государственной фискальной службы (ГФС) по новым правилам было оформлено почти 24,7 тыс автомобилей с иностранной регистрацией (т.н "евробляхи" — ред.), сообщает пресс-служба ГФС.

За указанный период в бюджет Украины, по данным ГФС, было уплачено около 1,6 млрд грн.

«Наиболее активно граждане растаможивают транспортные средства в Киеве – 4,4 тыс. автомобилей, Волынской – почти 3,7 тыс. и Черновицкой – 2,7 тыс. областях», - отметили в пресс-службе.

ГФС превысила прошлогодний показатель поступлений в бюджет Украины

Более 83% или 20,5 тыс. авто из числа официально оформленных находились в Украине с нарушением Таможенного кодекса, а добровольная уплата 174,1 млн грн (по 8500 тыс. грн за авто — ред.) освободила водителей этих авто от административной ответственности.

Согласно данным ГФС, за прошедшие сутки более 1,3 тыс. авто с еврономерами были оформлены согласно законодательству Украины, что принесло 84,6 млн грн в бюджет. Таможенная служба напоминает, что с 22 февраля заканчивается льготный период применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для оформления авто с иностранной регистрацией.

В Украине активно оформляют "евробляхи" по новым правилам

«После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке», - отмечается в сообщении.

Помимо этого, в мае 2019 отменяются льготные обвинения об ответственности за ввоз авто с иностранными номерами. После этого периода водитель такого авто будет оштрафован на 170 тыс. грн с возможной конфискацией транспортного средства.

«С этого времени вступают в действие новые санкции. Так, при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, владельцу такого автомобиля грозит штраф в размере 170 тыс. грн или конфискация транспортного средства по решению суда», - подчеркнули в Фискальной службе.

Как растаможить авто на еврономерах: ответы на самые распространенные вопросы

Ранее сообщалось, с 25 ноября вступили в силу законы об изменении Таможенного и Налогового кодекса по снижению акциза на легковые авто с иностранной регистрацией, которые были приняты Верховной Радой 8 ноября 2018 года, а 23 ноября подписаны Петром Порошенко.

Для каждого типа и объема двигателя вводятся базовые ставки. Со дня вступления на 90 дней действуют льготные ставки в размере 0,5 от полной для оформления авто с иностранной регистрацией, которое было ввезено после 1 января 2015 года до вступления закона.

До принятия закона в Украине несколько дней продолжалась забастовка владельцев подобных авто по всей Украине с требованием снизить стоимость растаможивания.

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ГФС, Фискальная служба, Еврономера, Евробляхи, Авто с еврономерами.
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