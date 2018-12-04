Как растаможить авто на еврономерах: ответы на самые распространенные вопросы

Новости Украины: Как растаможить авто на еврономерах по новой процедуре, в ГФС ответили на самые распространенные вопросы украинцев.

Самые распространенные вопросы и ответы ГФС относительно растаможивания автомобилей на еврономерах.

1. Какие документы нужно подать для таможенного оформления импорта авто, ввезенных в Украину из Литвы, Польши, Болгарии, Германии:

на автомобили, ввезенные в режиме временного ввоза;

на автомобили, ввезенные в режиме транзита;

на автомобили, у которых транзит просрочен

на автомобили, у которых транзит не просрочен;

на автомобили, которые будут ввозиться из Европы, согласно нового закона?

Ответ на все подпункты:

Во всех перечисленных случаях вместе с таможенной декларацией для оформления в режиме “импорт” автомобиля подаются такие документы:

регистрационные (технические) документы на транспортное средство (как правило, это технический паспорт);

документ, подтверждающий право собственности лица на транспортное средство (как правило, это договор купли-продажи) или право им распоряжаться и совершать действия по декларированию как правило, это доверенность);

счет-фактуру (инвойс) или другой документ, определяющий стоимость товара (возможно, это будет один и тот же документ, подтверждающий право собственности, например, договор купли-продажи.

2. Нужен ли документ о снятии авто с регистрации за границей?

Да, но это не обязательно технический паспорт, может быть и выписка из того или иного реестра. Например, литовская власть направила в Минфин Украины официальное письмо, чтобы проверить, находится ли авто на регистрации в компетентных органах Литвы можно в электронном ресурсе, сведения из которого являются официальным источником информации.

3. Нужен ли перевод иностранных документов на украинском языке?

Перевод не обязателен. В случае крайней необходимости таможенный брокер может обеспечить его осуществление.

4. В каком месте и в какой таможне я могу растаможить транспортное средство, которое уже есть в Украине? Я только планирую ввезти в Украину?

Таможенное оформление авто можно осуществить в любой таможне Украины. Адреса и реквизиты конкретных мест оформления можно найти на сайте таможни или на сайте ДФС.

5.Могу ли я не выезжать из Украины, а осуществить таможенное оформление в таможне своего региона?

Выезжать за пределы Украины не обязательно; если документы, необходимые для таможенного оформления авто есть в наличии, то можно подать необходимые документы и предъявить транспортное средство в любую таможню (в частности, в ближайшую).

6. Может ли быть авто заявлено в режим "импорт" лицом, которое не пересекало на данном авто границу?

Авто может быть заявлено к таможенному оформлению в режиме «импорт» лицом, не пересекавшей таможенную границу, при условии представления документов, подтверждающих право собственности на транспортное средство или право им распоряжаться и декларировать (доверенность).

7. Может ли воспользоваться скидкой в течение 90 дней человек, который уже растаможила такое авто?

Нет, скидка в течение 90 дней (то есть, коэффициент 0,5 при уплате акцизного налога) может быть применена при оформлении гражданином лишь одного легкового транспортного средства. Одно транспортное средство может быть оформлено только один раз. Если автомобиль уже был оформлен таможней и уплачены платежи, то оформить этот же автомобиль еще раз и воспользоваться скидкой (коэффициент 0,5) невозможно.

8. Можно ли в связи с новыми законами въезжать на территорию Украины с подготовленной ПД без уплаты “залоговых” платежей, если авто заявлено в режим “импорт”?

В случае если Вы ввозите авто (код 8703 по УКТ ВЭД) из заграницы (или выехали за границу на авто на иностранной регистрации, например за документами и будете заезжать в режиме импорт), то подача предварительной таможенной декларации и гарантирования уплаты таможенных платежей являются обязательными. То есть если лицо уже знает на границе, что будет заявлять авто в режим “импорт”, то платежи все равно возьмутся как гарантийный платеж, но потом эти деньги пойдут для оплаты таможенных платежей при растаможке. Два раза их платить не надо.

При этом, поскольку предварительная декларация подается при ввозе авто на территорию Украины, соответственно если авто уже ввезенное и находится в Украине – представления ПД не требуется и лицо сразу обращаться в таможню в своем регионе.

9. Может ли человек сам обратиться на таможню и подать документы для импорта авто, или для этого нужен специальный таможенный брокер. Если нужен – где взять перечень брокерских фирм, средняя стоимость брокерских услуг?

Вы можете попробовать самостоятельно заполнить таможенную декларацию и подать необходимые документы (законодательством это не запрещается). Но делать это надо в специальной брокерской программе и еще и электронной подписью подписывать при отправке. Поэтому проще обратиться к таможенному брокеру, который сделает это за Вас, но это частная фирма, поэтому ее услуги платные. Говорят, что ориентировочная стоимость оформления одной таможенной декларации на авто составляет от 600 до 2000 грн. Я пробовала самостоятельно растаможить посылку с детской одеждой, у меня это без брокеров не получилось. Здесь без комментариев, потому что государство не позаботилась о простоте таможенного оформления авто.

Информация о таможенных брокерах постоянно обновляется и размещается на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины в рубрике “Реестры”. Информацию о стоимости брокерских услуг можно узнать у таможенных брокеров (ДФС или государство не могут влиять на стоимость их услуг, потому что это частные фирмы).

10. Должен ли я приехать на авто в зону таможенного досмотра для его ухода?

Таможенное оформление осуществляется в любой таможне Украины. При этом является обязательным предъявление таможне самого авто. Решение, проводить таможенный досмотр принимает сам таможенник с учетом требований Таможенного кодекса.

Поскольку таможенные формальности осуществляются в зонах таможенного контроля, то приезжать в зону таможенного контроля обязательно.

11. На какие реквизиты должен уплачиваться добровольный платеж 8500 грн, и как узнать надо ли его платить?

Уплатить добровольные средства (8500 грн), предусмотренные новым законом как основание для освобождения от ответственности за нарушение условий транзита и/или временного ввоза, можно одновременно с таможенными платежами и в таком же порядке. Реквизиты депозитного счета, на который уплачиваются средства (таможенные платежи, добровольные средства), являются индивидуальными для каждой таможни.

Информацию о реквизитах депозитного счета таможни, в которой гражданин планирует оформлять авто, можно найти на сайте этой таможни, узнать у работников подразделения таможни, в котором непосредственно будет проводиться оформление, или у таможенного брокера.

12. Кто и как определяет стоимость авто, с которой платится НДС и пошлина?

Документами, подтверждающими стоимость приобретенного автомобиля, могут быть:

договор купли-продажи;

инвойс (счет-фактура);

банковские или другие платежные документы;

экспортная декларация;

справочная информация о стоимости аналогичных транспортных средств в стране экспорта.

В этих документах должны быть указаны дата продажи, номер шасси (рамы), кузова (или идентификационный номер), номер двигателя автомобиля, его модель, год изготовления, а также имя и фамилия лица, которому продан автомобиль.

В случае оснований считать, что заявлена недостоверная стоимость или в случае отсутствия вышеуказанных документов, таможня может определить стоимость автомобиля самостоятельно.

Размер ставки акцизного налога для легковых автомобилей определяется по формуле:

Акциз = Ставка базовая х К двигатель х К возраст,

К двигатель – коэффициент, определяется делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания соответствующего транспортного средства в куб. см на 1000 куб. см;

К возраст – коэффициент, равный количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства соответствующего транспортного средства, до года определения ставки налога (для новых ТС и ТС, которые использовались до одного полного календарного года, коэффициент равен 1, а для транспортных средств, использовавшихся пятнадцать и больше лет, коэффициент равен 15).

Акциз для электрических легковых транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими): 1 евро за 1 кВт емкости электрического аккумулятора.

Акцизный налог для гибридных легковых транспортных средств: 100 евро за 1 единицу.

Базовая ставка: (в евро за 1 единицу транспортного средства):

с бензиновым двигателем объемом цилиндров до 3000 куб. см – 50;

с бензиновым двигателем объемом цилиндров свыше 3000 куб. см – 100;

с дизельным двигателем объемом цилиндров до 3500 куб. см – 75;

с дизельным двигателем объемом цилиндров свыше 3500 куб. см – 150.

В первые три месяца со дня вступления в силу Закона эти ставки применяются с коэффициентом 0,5, то есть вдвое меньше. По этой ставке каждый гражданин Украины может ввести один автомобиль. Причем неважно, ездил ли автомобиль ранее в Украине на иностранных номерах, или заехал впервые.

Кроме акциза, при растаможке автомобиля надо уплатить пошлину и НДС (налог на добавленную стоимость). А при регистрации автомобиля – еще и платеж в Пенсионный Фонд.

Пошлина автомобиля для физического лица установлена в размере 10% от таможенной стоимости авто. Эта таможенная стоимость, независимо он наличия договора купли-продажи, проверяется таможенниками по специальным каталогам или интернет-ресурсам. Поэтому если вы приобрели авто "за бесценок", таможенник может начислить среднюю ее стоимость на рынке, откуда была привезена машина.

Еще один платеж – НДС в размере 20% от суммы таможенной стоимости автомобиля с акцизом и пошлиной.

Общая формула растаможивания автомобиля выглядит так:

Сумма растаможки = Акцизный налог + Ввозная пошлина + НДС

После уплаты таможенных платежей владельцу нужно будет пройти сертификацию, после чего зарегистрировать в Сервисном центре МВД. Там насчитают сбор в Пенсионный фонд, который составляет от 3% до 5% в зависимости от стоимости автомобиля.

После уплаты этого сбора и платы за документы и номерные знаки, автомобиль будет зарегистрирован и ему выдадут украинский номерные знаки.