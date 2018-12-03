Скачать
Понедельник, 03.12.2018
Трамп встретился с президентом Южной Кореи: Просил передать послание Ким Чен Ыну
Трамп встретился с президентом Южной Кореи: Просил передать послание Ким Чен Ыну
В США изменились правила получения рабочих виз
В США изменились правила получения рабочих виз
Соперника Гвоздика ввели в искусственную кому
Соперника Гвоздика ввели в искусственную кому
15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году

Названо количество растаможенных за неделю "евроблях"

Названо количество растаможенных за неделю &quot;евроблях&quot;
07:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Стало известно, что в Украине с 26 ноября растаможили 74 автомобиля на еврономерах.

За неделю в Украине было оформлено 74 авто, которые были ввезены в таможенных режимах временного транзита. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на пресс-секретаря Государственной фискальной службы Украины Наталью Непряхину.

По ее словам, за неделю в Украине было оформлено 74 авто, которые были ввезены в таможенных режимах временного транзита.

Больше всего автомобилей на еврономерах, а именно 55, растаможили на Черновицкой таможни.

Таможенники подсчитали убытки от блокирования границы "евробляхерами"

На данный момент в бюджет зачислено 4,675 млн грн, в том числе 119 тыс. грн штрафов за нарушение режима временного ввоза или транзита авто, которые владельцы "евроблях" заплатили при растаможивании своих авто.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Растаможка авто, Таможенный режим, Еврономера, Евробляхи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
02 15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
03 Президент Франции после протестов призвал правительство к переговорам
04 Соперника Гвоздика ввели в искусственную кому
05 Жестокий фол Тайсона в матче с Олимпиком, за который его не удалили (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В базу &quot;тунеядцев&quot; Беларуси попали около полумиллиона человек
В базу "тунеядцев" Беларуси попали около полумиллиона человек
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Названо количество растаможенных за неделю &quot;евроблях&quot;
Названо количество растаможенных за неделю "евроблях"
Машины, восстанавливающие природу: В США научили дронов садить деревья
Машины, восстанавливающие природу: В США научили дронов садить деревья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь