Таможенники подсчитали убытки от блокирования границы "евробляхерами"

Новости Украины: Лювовская таможня ГФС подсчитала сумму убытков за сутки из-за блокировки владельцами еврономеров пунктов пропуска.

Соответственно подсчетам Львовской таможни ГФС, из-за блокирования "евробляхерами" пунктов пропуска в среднем за сутки в госбюджет не поступает 30 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ДФС.

Все пункты пропуска на Львовщине были заблокированы 25 ноября. На следующий день разблокировали три пункта пропуска, но только для легковых автомобилей и автобусов.

Грузовые транспортные средства, которые осуществляют перевозки грузов субъектов внешнеэкономической деятельности, заблокированы. А значит, что грузы не доставляются к местам назначения, затем таможенное оформление не производится и, как результат, таможенные платежи не поступают в государственный бюджет.

Также таможенники обращают внимание на то, что в течение 26 ноября Львовская таможня ДФС перечислила в госбюджет 85 млн гривень, тогда как раньше по понедельникам эти платежи составляли более 120 млн гривен. На сегодня прогнозируют поступления в бюджет 35 млн гривень, в то время как по вторникам в среднем перечисляли 65 млн гривен.

Отмечается, что руководство Львовской таможни ДФС призывает протестующих разблокировать пункты пропуска и не препятствовать в пересечении границы.

Два закона, которые легализируют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами, вступили в силу с 25 ноября 2018 года.