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Украина в 2018 году существенно увеличила импорт сыров

Украина в 2018 году существенно увеличила импорт сыров
17:44 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: По данным Государственной фискальной службы, Украина в 2018 году на 37,1% увеличила импорт сыров, экспорт сократился на 7,8%.

Украина в 2018 году увеличила импорт сыров на 37,1% по сравнению с 2017 годом. Об этом говорится в данных Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, импорт сыров в натуральном выражении увеличился на 37,1% по сравнению с 2017 годом — до 13,72 тыс тонн, в денежном выражении — на 41,8%, до 66,81 млн долларов.

Одновременно экспорт сыров из Украины за минувший год сократился на 7,8% — до 8,34 тыс тонн, в денежном выражении — на 5,3%, до 30,8 млн долларов.

Больше всего сыров Украина экспортировала в Казахстан — 42,8%, Молдову — 28% и Египет — 11,3%. Импортировала эту продукцию преимущественно из Польши — 31%, Германии — 23,7% и Франции — 15,6%.

Кроме того, ГФС сообщает, что экспорт сливочного масла из Украины за минувший год остался на уровне 2017 года и составил 30,38 тыс тонн, в денежном выражении — 128,6 млн долларов.

Украина поставила 21,1% произведенного масла в Марокко, 11% — Нидерланды, 10,6% — Турцию. Импорт в Украину сливочного масла в 2018 году составил 1,1 тыс тонн на 7,47 млн долларов, тогда как в 2017 году — 0,75 тыс тонн на 4,47 млн долларов.

В прошлом году Украина значительно увеличила объемы импорта овощей

Экспорт молока и сливок (сгущенных) в прошлом году снизился на 24,1% — до 35,55 тыс тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на 59,19 млн, что на 26,5% меньше, чем в 2017 году. Импорт этой группы товаров в 2018 году возрос на 38,6% — до 2,36 тыс тонн (5,71 млн долларов).

Напомним, что в 2017 году Украина экспортировала 9,05 тыс тонн сыров, что на 12% больше, чем в 2016 году. Импорт сыров в страну возрос на 42% — до 10 тыс тонн.

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Украина, Экспорт, Импорт, Сыры, ГФС.
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