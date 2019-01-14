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Дату экспертной встречи ЕС, России и Украины по газу перенесли

Дату экспертной встречи ЕС, России и Украины по газу перенесли
15:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен проинформировала, что трехсторонюю встречу РФ, Украины и ЕС по газу перенесли с 15 на 21 января.

Экспертная трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС по газу, намеченная на 15 января, отменена, встреча министров остается запланированной на 21 января. Об этом сообщила в понедельник ТАСС Анна-Кайса Итконен, пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича.

"Экспертные консультации, которые были запланирована на 15 января в преддверии министерской встречи, не состоятся", - сказала она.

На прошлой неделе исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко объявил, что переговоры по газу в формате Россия - ЕС - Украина на уровне экспертов пройдут 15 января.

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Как сообщалось, трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и ЕС по транзиту газа пройдут 21 января во Брюсселе. Предыдущие трехсторонние переговоры прошли в июле прошлого года. Планировалось, что следующая встреча состоится в октябре 2018-го, однако дата не была назначена.

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Украина, ЕС, РФ, Дата, Перенос, Трехсторонняя встреча по газу.
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