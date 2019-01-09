Украина пообещала МВФ повысить цену на газ для населения: когда и на сколько

Новости Бизнеса: Украинцев с 1 мая 2019 года ждет очередное повышение цены на газ на 15%, а с 2020 года цены должны приравнять к рыночным.

Одним из условий в обнародованном Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и МВФ указывается повышение цены на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года цены должны приравнять к рыночным.

В программе сообщается, что с 1 ноября 2018 года в качестве первого шага к либерализации тарифов на газ правительство приняло решение о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26%, а с 1 мая 2019 года еще на 15%.

МВФ также ожидает, что следующим шагом на пути укрепления газового сектора станет полное соответствие цен рыночным с 1 января 2020 года.

Напомним, 18 декабря 2018 года МВФ официально обнародовал Меморандум об экономической и финансовой политике по новой 14-месячной программе stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов, который был одобрен Советом МВФ.

Чтобы подписать новую программу с МВФ, Украина должна была выполнить два условия: утвердить сбалансированный госбюджет на 2019 год и провести реформу в энергетическом секторе, а именно повысить тарифы на газ для населения до рыночного уровня. Кабинет министров Украины принял решение 19 октября 2018 года повысить цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября – до 8550 гривень за тысячу кубометров.