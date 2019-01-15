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Украинцам могут снова повысить цены на газ
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Украинцам могут снова повысить цены на газ

Украинцам могут снова повысить цены на газ
09:23 Сегодня Телеграф Еспресо.TV Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Очередное повышение цены на газ возможно, но это зависит от многих факторов.

В Министерстве социальной политики заявили, что повышение цены на газ возможно, но это зависит от многих факторов

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"На самом деле для формирования цены на газ есть постановление Кабмина и это постановление снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ ", - сказал он.

На вопрос Сергея Руденко о том, означает ли это поднятие цены на 20%, он ответил:

"Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше. Как будет складываться ситуация, я пока не готов комментировать, а все это будет зависеть от многих факторов".

Напомним, в Украине с четверга, 1 ноября, начала действовать новая, увеличенная на 23%, цена на газ для населения.

В тот же день МВФ объявил о новом транше для Украины объемом $ 4 млрд. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) работала в Киеве в период с 6 по 19 сентября. Переговоры с представителями фонда по выполнению условий для предоставления дальнейшего финансирования касались тарифов на газ и реформирования энергетического сектора.

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Все по теме:

Газ, Тарифы, Кабмин, Минсоцполитики, Цены на газ, Андрей Рева.
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