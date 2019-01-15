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Цены на нефть прибавили в цене

Цены на нефть прибавили в цене
11:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Цены на нефть на утро 15 января выросли более чем на 1,5% на фоне снижения добычи.

Цены на нефть прибавили почти 1,5 процента во вторник на фоне сокращения добычи во главе с ОПЕК.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на Лондонской бирже ICE Futures увеличилась на $0,67 (1,14%) - до $59,66 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,57 (1,13%) - до $51,08 за баррель.

По итогам торгов в понедельник ближайший контракт на Brent упал в цене на $1,49 (2,46%) - до $58,99 за баррель, а WTI подешевела на $1,08 (2,09%), до $50,51 за баррель .

"Снижение добычи во главе с ОПЕК и сокращение количества буровых установок в США поддержали настроения рынка в новом году", - сообщила брокерская фирма Phillip Futures, базирующаяся в Сингапуре.

В Соединенных Штатах количество нефтяных буровых установок по итогам прошлой недели сократилось с пиковых 888 ед. в 2018 году до 873 ед., что может говорить о замедлении роста добычи «черного золота», который в прошлом году достиг рекордных 11,7 млн барр./сут. (б/с). Это на 2 млн б/с больше, чем годом ранее.

В то же время замедление экономического роста оказывает давление на цены на нефть и финансовые рынки.

На предыдущей сессии фьючерсы на нефть потеряли более 2 процентов за слабую торговую статистику Китая, которая свидетельствовала о замедлении расширения глобальной экономики.

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"Прогноз для глобальной экономики остается неопределенным", - сообщили аналитики HSBC.

Банк сообщил, что снизил свой усредненный прогноз цены Brent в 2019 году на $16 за баррель до $64 за баррель из-за роста добычи в США и "все более неопределенной ситуации со спросом".

По состоянию на 09:30 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 59,66 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 59,25 доллара за баррель, что на 74 цента ниже уровня закрытия торгов ($59,99).

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Нефть, ОПЕК, Добыча нефти, Цена на нефть.
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