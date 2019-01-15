Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 января 2019 года

Новости Бизнеса: Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 1 января по 8 января позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия немного выросли:

Средняя цена на батон была - 14.32 грн. На этой неделе цена - 14.53 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 18.18 грн. На этой неделе цена 18.20 грн.

Цена на белый хлеб была 16.05. На этой неделе цена - 16.11 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 9.67 грн. Цена на этой неделе - 14, 89 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты немного выросли:

Средняя цена за пакет молока (990 г) была 25.67 грн. На этой неделе молоко можно купить за 23, 84 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 40,00 грн. На этой неделе цена - 38, 87 грн.

Сметану (405 г) можно было купить за 27.56 грн. Цена на этой неделе 27, 99 грн.

Цена за творог (300 г) была 42.33 грн. На этой неделе цена - 40, 76 грн.

Мясо:

Стоимость мяса на этой наделе немного выросли:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 129.44 грн. Цена на этой неделе - 125, 43 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 102.24 грн. Новая цена - 113, 28 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 116.01 грн. На этой неделе цена - 119, 50 грн.

Крупы:

Цены на крупы немного упали:

Цена за 1 килограмм гречки была - 17.00 грн. Новая цена - 16, 71 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 26.50 грн. На этой неделе цена - 29, 13 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 13.65 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 14, 02 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13.80 грн. Новая цена - 13, 79 грн.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 31.25 грн. Цена на этой неделе - 29, 51 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 35.20 грн. На этой неделе цена - 33, 93 грн.

За соль (1,5 кг) требовали - 10.10 грн. На этой неделе - 8, 50 грн.