Какая стоимость продуктов по состоянию на 15 января 2019 года

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 1 января по 8 января позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.
Хлебобулочные изделия:
Цены на хлебобулочные изделия немного выросли:
Средняя цена на батон была - 14.32 грн. На этой неделе цена - 14.53 грн.
Средняя цена на черный хлеб была - 18.18 грн. На этой неделе цена 18.20 грн.
Цена на белый хлеб была 16.05. На этой неделе цена - 16.11 грн.
Булка (упаковка 5 штук) была - 9.67 грн. Цена на этой неделе - 14,89 грн.
Кисломолочная продукция:
Цены на кисломолочные продукты немного выросли:
Средняя цена за пакет молока (990 г) была 25.67 грн. На этой неделе молоко можно купить за 23,84 грн.
Цена за пачку масла (200 г) была - 40,00 грн. На этой неделе цена - 38,87 грн.
Сметану (405 г) можно было купить за 27.56 грн. Цена на этой неделе 27,99 грн.
Цена за творог (300 г) была 42.33 грн. На этой неделе цена - 40,76 грн.
Мясо:
Стоимость мяса на этой наделе немного выросли:
Говядина (1 кг) в среднем стоила - 129.44 грн. Цена на этой неделе - 125,43 грн.
Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 102.24 грн. Новая цена - 113,28 грн.
Средняя цена на сало (1 кг) была - 116.01 грн. На этой неделе цена - 119,50 грн.
Крупы:
Цены на крупы немного упали:
Цена за 1 килограмм гречки была - 17.00 грн. Новая цена - 16,71 грн.
Цена на рис (1 кг) была - 26.50 грн. На этой неделе цена - 29,13 грн.
Мука пшеничная (1 кг) стоила - 13.65 грн. На этой неделе цена немного снизилась - 14,02 грн.
Цена за пачку макарон, в среднем была - 13.80 грн. Новая цена - 13,79 грн.
Бакалея:
Стоимость бакалейных товаров немного изменилась:
Цена на яйца (10 шт.) была - 31.25 грн. Цена на этой неделе - 29,51 грн.
Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 35.20 грн. На этой неделе цена - 33,93 грн.
За соль (1,5 кг) требовали - 10.10 грн. На этой неделе - 8,50 грн.
Сахар (1 кг) стоил- 15.10 грн. На этой неделе цена - 14,59 грн.