Украинцы в декабре 2018 купили валюты на $941,8 млн

Новости Бизнеса: Украинцы в декабре 2018 года купили у банков валюту на $110,1 млн больше, чем продали.

Декабрь стал третьим после августа и ноября месяцем 2019 года, когда украинцы больше покупали наличную валюту, чем продавали, сообщил Национальный банк Украины во вторник.

Согласно его данным, объем покупки составил $941,8 млн, что ниже ноябрьского показателя в $1,009 млрд, однако из-за меньшего объема продаж чистая покупка валюты в декабре оказалась больше – соответственно $110,1 млн против $90,5 млн.

По сравнению с декабрем 2017 года покупка выросла на 27,9%, тогда как продажа – всего на 3,7%.

НБУ уточняет, что непосредственно американских долларов украинцы в минувшем месяце купили $744,1 млн, продали – $613,3 млн.

В то же время безналичной валюты клиенты банков в декабре, как и в ноябре, больше продали, чем купили: соответствующее сальдо в последний месяц года составило $527,4 млн против $340,4 млн месяцем ранее.

В целом за минувший год продажа наличной валюты населением превысила ее покупку на $1,48 млрд, в том числе непосредственно долларов - на $1,02 млрд, тогда как за 2017 год - на $2,14 млрд, в том числе непосредственно долларов – на $1,41 млрд.