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Денежная база в Украине выросла за год на 9%

Денежная база в Украине выросла за год на 9%
02:36 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Количество наличных в обороте за год увеличилось на 9%.

Денежная база в Украине в декабре 2018 года возросла на 0,8%, а за год – на 9,2% – до 437,797 миллиарда гривен.

Об этом говорится в данных НБУ.

Денежная масса в Украине в декабре 2018 года возросла на 3,9% - до 1,276 трлн грн.

По данным Нацбанка, соответствующая динамика обусловлена ростом остатка по депозитам на 4,3% - до 910,996 млрд грн, и объема наличных средств в обращении вне банков - на 3,8%, до 364,753 млрд грн.

В целом за 2018 год объем денежной массы возрос на 5,6%.

Чистые международные резервы в декабре выросли на 23,3% - до 9,644 млрд долларов, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 4,1% - до 61,599 млрд грн.

В целом за 2018 год чистые валютные резервы возросли на 44,6%, задолженность банков по кредитам рефинансирования сократилась на 10,3%.

Как сообщалось, объем депозитного портфеля банков в национальной валюте в 2018 году вырос на 10% – до 539,7 млрд грн.

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НБУ, Денежная масса, Наличные средства.
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