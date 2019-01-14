Скачать
Понедельник, 14.01.2019
Минздрав: Уволенная Амосова штурмует медуниверситет Богомольца
Минздрав: Уволенная Амосова штурмует медуниверситет Богомольца
Украинцам рассказали, когда ожидать пик эпидемии гриппа
Украинцам рассказали, когда ожидать пик эпидемии гриппа
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:1: видео гола и обзор матча (Видео)
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:1: видео гола и обзор матча (Видео)
Васильев день 2019: поздравления в стихах и открытках
Васильев день 2019: поздравления в стихах и открытках

В 2018 году сократился объем задолженности банков перед НБУ

В 2018 году сократился объем задолженности банков перед НБУ
11:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Украинские банки в 2018 году сократили долг перед НБУ по рефинансированию на 10%.

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 января 2019 года составил 61,599 млрд грн, что на 10,3% ниже показателя на 1 января 2018 года.

Как сообщается на сайте НБУ, в том числе в декабре объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 4,1%.

Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ вырос почти в 3 раза в декабре, но при этом сократился на 7,6% с начала года - до 62,076 млрд грн.

В правительстве сообщили, сколько платежей поступило в бюджет

Напомним, Национальный банк Украины установил следующий курс валют на 14 января 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Банки, Задолженность, Украинские банк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы на 14 января: что категорически нельзя делать в Васильев день
02 Посевалки-2019: актуальные поздравления в стихах
03 День Ангела Василия 2019: значение имени и поздравления
04 Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
05 Старый Новый год 2019: поздравления для ваших близких в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозы отступают: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Погода: синоптики обещают штормовой ветер и гололед
Очень тяжелое: врачи рассказали о состоянии мэра Гданьска
Очень тяжелое: врачи рассказали о состоянии мэра Гданьска
Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении
Никол Пашинян назначен премьер-министром Армении
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (07.01 - 13.01)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь