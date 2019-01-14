В 2018 году сократился объем задолженности банков перед НБУ

Новости Бизнеса: Украинские банки в 2018 году сократили долг перед НБУ по рефинансированию на 10%.

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 января 2019 года составил 61,599 млрд грн, что на 10,3% ниже показателя на 1 января 2018 года.

Как сообщается на сайте НБУ, в том числе в декабре объем задолженности банков по рефинансированию сократился на 4,1%.

Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ вырос почти в 3 раза в декабре, но при этом сократился на 7,6% с начала года - до 62,076 млрд грн.

Напомним, Национальный банк Украины установил следующий курс валют на 14 января 2019 года.