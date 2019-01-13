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В правительстве сообщили, сколько платежей поступило в бюджет

В правительстве сообщили, сколько платежей поступило в бюджет
19:46 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Правительство сообщило, что в 2018 году в Государственный бюджет поступило 729,4 млрд грн платежей, это на 15,2% больше, чем в 2017 году.

В 2018 году в общий фонд Государственного бюджета поступило 729,4 млрд грн платежей, что на 15,2% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает Правительственный портал на странице в Facebook.

"В 2018 году в общий фонд государственного бюджета поступило 729,4 млрд грн платежей! Это на 15,2%, или на 96,5 млрд грн больше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из указанной суммы 390,6 млрд грн составляют налоговые платежи, а 338,8 млрд грн - таможенные платежи.

Таким образом, отмечают в правительстве, государство получило важные финансовые ресурсы для реализации социальных и инфраструктурных проектов и для выполнения обязательств перед гражданами.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов.  В частности, платежи в иностранной валюте составят около 9 млрд долларов. В 2019 году необходимо погасить 150,5 млрд грн внутреннего и 121,8 млрд грн внешнего долга. Платежи по обслуживанию внутреннего долга составят 88,7 млрд грн, внешнего - 56,4 млрд грн.

Напомним, новая 14-месячная программа кредитования МВФ для Украины Stand By предусматривает выделение трех траншей, в том числе двух на общую сумму 2,6 миллиарда долларов - до конца 2019 года. Благодаря первому траншу международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума - до 20,1 млрд долларов.

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Госбюджет, Кабмин, Платежи, Поступление.
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