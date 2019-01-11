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Сколько Украине необходимо вернуть долгов в этом году

Сколько Украине необходимо вернуть долгов в этом году
15:19 Сегодня Телеграф Минфин

Новости Бизнеса: Минфин оценил общий объем платежей по госдолгу в 2019 году.

Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долларов.

Об этом сказано в макроэкономическом обзоре и прогнозе за январь 2019 года, опубликованном на сайте Минфина.

В частности, платежи в иностранной валюте составят около 9 млрд долларов.

В 2019 году необходимо погасить 150,5 млрд грн внутреннего и 121,8 млрд грн внешнего долга. Платежи по обслуживанию внутреннего долга составят 88,7 млрд грн, внешнего - 56,4 млрд грн.

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Напомним, новая 14-месячная программа кредитования МВФ для Украины Stand By предусматривает выделение трех траншей, в том числе двух на общую сумму 2,6 миллиарда долларов - до конца 2019 года. Благодаря первому траншу международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума - до 20,1 млрд долларов.

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Все по теме:

Госдолг, Минфин, Экономика Украины.
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