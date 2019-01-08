МВФ планирует дать Украине еще несколько траншей в текущем году

Новости Украины: Украина ожидает транша от МВФ суммой на $ 2,6 млрд.

Новая 14-месячная программа кредитования МВФ для Украины Stand By предусматривает выделение трех траншей, в том числе двух на общую сумму $ 2,6 млрд - до конца 2019 года. Об этом говорится в последнем аналитическом отчете Фонда.

В частности, в графике запланированных просмотров выполнения Украиной условий программы, после которых Исполнительный совет Фонда принимает решение о выделении следующего транша, указаны три даты. Первая - 18 декабря 2018 года, когда новая программа Stand By для Украины была утверждена руководством Фонда с решением выделить $ 1,4 млрд как первый транш.

Выделение второго и третьего кредитов по программе предусмотрены после завершения просмотров МВФ, спланированных, соответственно, на 15 мая и 15 ноября 2019 ода. Суммы спланированных траншей равнозначны - по $ 1,3 млрд.

Как сообщалось, 18 декабря Исполнительный совет МВФ утвердил новую 14-месячную программу кредитования Stand-by (SBA) для Украины на общую сумму 3,9 млрд долларов США. При этом, было принято также решение о досрочном завершении программы расширенного финансирования EFF для Украины.